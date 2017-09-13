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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:06 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحتان العالمية والعربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قرار مجلس الامن توقيع عقوبات جديدة على ومجلس النواب العراقي يرفض اجراء الاستفتاء حول استقلال كردستان، علاوة على اندلاع مشادة كلامية بين مندوب قطر وممثلي الدول الداعية لمكافحة الارهاب في الجامعة العربية.

1- مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح فرض عقوبات على كوريا الشمالية

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مندوب دولة كوريا الجنوبية في مجلس الأمن الدولي (أ ف ب)

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أحدث وأقوى تجربة نووية تجريها بيونج يانج حتى الآن.

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2- مشادة كلامية بين ممثل قطر وسفير في الجامعة العربية

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رئيس وفد السعودية إلى الجامعة العربية السفير أحمد قطان اليوم (أ ف ب)

دخل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، في مشادة كلامية مع رئيس وفد السعودية إلى الجامعة العربية السفير أحمد قطان خلال اجتماع وزارء الخارجية العرب والذي عقد بمقر الجامعة العربية.

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3- رئيسة وزراء بنجلاديش تزور مخيمات الروهينجا

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رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة في دكا (أ ف ب)

وصلت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة لمنطقة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش للمساعدة في توزيع مواد الإغاثة على مسلمي الروهينجا، الذين فر عشرات الالاف منهم من العنف الدائر في ميانمار.

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4- بغداد ترفض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق

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رئيس اقليم كردستان في لقاءه محافظ اقليم كركوك اليوم (أ ف ب)

رفض مجلس النواب العراقي في عملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، قبل أسبوعين من الموعد المرتقب لإجراء هذا التصويت الذي أثار ردود أفعال مختلفة في المنطقة.

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5- مقتل جنديين عراقيين غربي الرمادي

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جندي عراقي في مواجهة مع مسلحي داعش (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل جنديين بقصف بقذائف الهاون على مقر عسكري في منطقة الصكرة على مسافة 160 كيلومترا غرب الرمادي.

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مصراوي Masrawy

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