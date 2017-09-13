الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 90 حالة

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 90 حالة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين هم: عبدالله نسيم محمد صادق عوض، يبلغ من العمر 63 عاما، يتبع حج السياحة، من محافظة قنا، توفي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وابراهيم بدر عمر ضنين، يبلغ من العمر 75 عاما، يتبع حجاج القرعة، من محافظة الغربية، توفي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وخضرة محمد جاد سعودي، تبلغ من العمر 68عاما، تتبع حج السياحة، من محافظة القليوبية، توفيت بمستشفى الأنصار في المدينة المنورة.

وأشار "شوقي" في بيان، إلى أنهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتاً إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويجري التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.