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ضبط مخطوطات ونياشين أثرية بمطار القاهرة قبل تهريبها لتركيا

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مصراوي Masrawy

ضبط مخطوطات ونياشين أثرية بمطار القاهرة قبل تهريبها لتركيا

12:02 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ضبط مخطوطات ونياشين أثرية بمطار القاهرة قبل تهريبها لتركيا

كتب - طه عبيد:

أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، محاولة تهريب نياشين عثمانية ومخطوطات أثرية، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها أثناء سفرها إلى تركيا، وتم إلغاء سفرها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقال حمدي همام، مدير مركز الوحدات الأثرية بالمطار، إنه "أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة للطيران رقم 735 المتجهة إلى إسطنبول، اشتبهت سلطات الأمن في حقائب راكبة مصرية، لظهور أجسام غريبة داخلها، وتم تشكيل لجنة من الوحدة الأثرية بالمطار".

وأضاف همام في تصريحات صحفية اليوم، أنه "بفحص الحقائب تبين وجود مجموعة من النسيج القبطي، و5 نياشين ترجع للعصر العثماني، و3 مخطوطات أثرية، وتم مصادرة المضبوطات، وتحرير محضر للراكبة وإلغاء سفرها".

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