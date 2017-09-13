وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم الطريق الصحراوي ببني سويف
وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم الطريق الصحراوي ببني سويف
11:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
غادة والي
القاهرة - (أ ش أ)
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزيرة غادة والي تتابع كل اهتمام حادث الطريق الشرقي الصحراوي لمحافظة بني سويف، الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة حالة واحدة بالعناية المركزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه فور وقوع الحادث توجه فريق إغاثة من مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف لموقع الحادث والمستشفى العام؛ لمساعدة أهالي المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم؛ لسرعة إنهاء الأوراق، وحصر المتوفين، وهم من محافظات أسيوط والمنيا والقاهرة والجيزة.
ووجهت غادة والي، بسرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية لأسرهم لتقرير المساعدات ودراسة إمكانية الاستفادة من برامج الدعم والخدمات المقدمة بالوزارة لمساندة أسر المتوفين.
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