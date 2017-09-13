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المتهمة بتعذيب نجل زوجها حتى الموت بحلوان: "ضرب بنتي فقتلته"

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مصراوي Masrawy

المتهمة بتعذيب نجل زوجها حتى الموت بحلوان: "ضرب بنتي فقتلته"

11:41 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - سامح غيث:

أدلت المتهمة بقتل نجل زوجها بمنطقة حلوان باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، اليوم الثلاثاء.

وقالت المتهمة رباب إن الطفل كان يعاني من كهرباء زائدة بالمخ، وتنتابه تشنجات عصبية بشكل مستمر، لافتة بأنها اعتادت الاعتداء عليه بالضرب.

وفي المرة الأخيرة، أشارت المتهمة إلى أن الطفل تعدى على ابنتها فقامت بحمله وإلقاءه على أحد الحوائط، فأصيب بمنطقة الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ولفظ أنفاسة الأخيرة هناك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء طارق علام، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، إخطارا من العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم حلوان، باستقبال مستشفى قصر العيني جثة طفل عليها آثار تعذيب.

كشفت تحريات العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن الطفل يدعى ياسين ممدوح 4 سنوات، يقيم بمنطقة المثلث مع زوجة أبيه "رباب"، واعتادت تعذيبه وسحله.

باستدعاء أم الطفل أكدت أنها حررت العديد من المحاضر ضد زوجة والد الطفل، واتهمتها بقتل نجلها، وتمكن الرائد أحمد عباس، معاون مباحث حلوان، من ضبط المتهمة.

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