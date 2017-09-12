الإبراشي: شكري «جلد» قطر أمام العالم

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدبلوماسية المصرية والسعودية اليوم الثلاثاء، كانتا ذات مخالب وأنياب باجتماع جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن قطر تحاول هدم بعض الدول، والتآمر على أخرى، والتحالف مع دول معادية للدول العربية، مثل إيران، والتي تؤكد الدوحة أنها «دولة شريفة».

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، أنه «عاهد دائمًا الوزير سامح شكري، بهدوء تام، لكنه تخلى عنه اليوم وتحدث بأسلوب حاد في جلسة لتأديب وجلد قطر وكشفها وفضحها»، مشيرًا إلى أن ذلك كان مطلوبًا، خاصة أن قطر أصبحت لديها أزمات كبيرة مع العديد من الدول العربية.

تابع: «حدة شكري كانت مطلوبة اليوم، بالإضافة إلى أنها كانت مدعمة بمستندات، حيث أن مصر لديها ما يؤكد أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والأفراد»، موضحًا أن «كلمات شكري بمثابة وثيقة لكشف وفضح وجلد وتأديب قطر أمام العالم أسره».

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أكد الإبراشي، أن «قطر أصبحت صوتًا للإرهاب، وصوتًا معبرًا عن إيران وتركيا، ولم تعُد ضمن الجسد العربي»، متسائلًا: «هل ستبقى قطر في الجامعة العربية بعد كل هذا من الخلافات مع الدول العربية، خاصةً أنه لا يمكن لقطر أن تتخلى عن هذه السياسات؟».