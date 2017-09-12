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لميس الحديدي لوزير خارجية قطر: «الجزيرة من ابتدعت أفلام الكرتون»

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لميس الحديدي لوزير خارجية قطر: «الجزيرة من ابتدعت أفلام الكرتون» لميس الحديدي لوزير خارجية قطر: «الجزيرة من ابتدعت أفلام الكرتون»

التحرير

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن وزير الخارجية القطري أثار أزمة داخل الجامعة العربية خلال الاجتماع الدوري، اليوم الثلاثاء، بعد وصف إيران بـ«الدولة الشريفة»، موضحةً أنها من المرات القليلة التي نرى فيها وزير الخارجية المصري سامح شكري، منفعلًا، حيث أنه رجل يحاول دومًا أن يضبط انفعالاته.

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن الوزير القطري وصف بعض الأعمال بأنها كعلاقات «الخفافيش»، مستكملةً: «أنا أسأله ماذا عن علاقات الدوحة بإيران وطالبان وداعش؟ وقال أيضًا إن دول الحصار فشلت.. فلماذا اتصل الأمير الصغير تميم بولي العهد السعودي للجلوس لمائدة الحوار؟».

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تابعت: «لا يجب أن يحدثنا وزير خارجية قطر عن أفلام الكارتون، لأن الجزيرة القطرية هي من ابتدعت تلك الأفلام، منذ 2013 وحتى 2015 بثت القناة صورًا لمظاهرات ادعت أنها حاشدة رفضًا لـ30 يونيو.. هذه هي أفلام الكارتون».

أكدت أن «اللهجة التي يتحدث بها وزير الخارجية القطري تؤكد أنه يفتقد الحقائق والمنطق وتجاوز قواعد اللياقة في الاجتماعات الدبلوماسية».

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التحرير

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