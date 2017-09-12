سقوط مروحية عسكرية في المكسيك محملة بمساعدات عينية لضحايا زلزال

توكستلا جوتيريز (المكسيك) - (د ب أ)

سقطت مروحية عسكرية محملة بمساعدات عينية لضحايا زلزال في جنوب المكسيك.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال لويس فيليبي بوينتي مدير هيئة الدفاع المدني بولاية تشياباس إن المروحية سقطت في منطقة جبلية بالولاية.

وحسب بوينتي، فقد كان على متن الطائرة سبعة جنود وموظف تابع للدفاع المدني، وأوضح أنهم "أصيبوا، وأبلغوا عن الحادث عبر اللاسلكي، وبدأت أعمال الإنقاذ".

وكان من المفترض أن تنقل المروحية مساعدات عينية إلى المناطق المتضررة على نحو خاص من الزلزال الذي وقع في جنوب المكسيك.

كان الزلزال وقوته 2ر8 درجة ضرب هذه المناطق ليلة الجمعة الماضية، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 96 شخصا وأحدث أضرارا في أكثر من 7 آلاف منزل.