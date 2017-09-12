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الأمم المتحدة تعلن وصول رحلتي مساعدات إلى الروهينجا

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تعلن وصول رحلتي مساعدات إلى الروهينجا

10:49 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة تعلن وصول رحلتي مساعدات إلى الروهينجا

الروهينجا

ميانمار - (أ ش أ):

أعلنت الأمم المتحدة هبوط رحلتي مساعدات في بنجلاديش؛ موجهه لمساعدة 25 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - بحسب "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن طائرة واحدة استأجرتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحمل مواد الإيواء ومعدات النوم ولوازم الطوارئ الأخرى وصلت لمخيم للاجئين في منطقة بازار في كوكس جنوب شرق بنجلاديش.

وأضاف أن الرحلة الثانية التي تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة تحمل ما يقرب من ألفي خيمة عائلية، ومن المقرر القيام بمزيد من الرحلات الجوية لتوصيل المساعدات إلى 120 ألف لاجئ.

وتابع دوجاريك أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يقدم الغذاء لحوالي 70 ألف شخص في بازار كوكس، وما يقرب من 60 ألف شخص يعيشون في المخيمات والمستوطنات المؤقتة.

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