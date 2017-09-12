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ترامب: العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية "خطوة صغيرة"

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مصراوي Masrawy

: العقوبات الجديدة ضد "خطوة صغيرة"

10:16 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس بحق كوريا الشمالية أنها "خطوة صغيرة".

وقال ترامب - في تصريحات من البيت الأبيض خلال لقائه مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية: "نعتقد أن هذه مجرد خطوة آخرى صغيرة للغاية، ليست بالأمر الهام.. هذه العقوبات لا تعد شيئا يذكر بالمقارنة لما سوف يحدث في النهاية".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، تبنى بالإجماع قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية على خلفية تنفيذها تجربة لقنبلة هيدروجينية يوم 3 سبتمبر الجاري.

وصوت جميع أعضاء المجلس، بما في ذلك والصين على إقرار هذه الوثيقة.

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مصراوي Masrawy

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