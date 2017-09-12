محافظ الدقهلية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى دكرنس العام (صور)

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كتب - كارم الديسطي

زار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مستشفى دكرنس العام لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وافتتح المحافظ خلال جولته وحدة الأشعة المقطعية المطورة والتي تبلغ تكلفة جهاز الأشعة بها 11 مليون جنيه، كما افتتح قاعة إسلام أنس التي تم تجهيزها بماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى لاستيعاب 13 ماكينة غسيل كلوى وتم دعمها بـ5 أجهزة بالجهود الذاتية.

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وأشاد الشعراوي خلال جولته بالدور الرائد والهام للجهود الذاتية لأهل الخير من أبناء المحافظة في تنفيذ الأعمال الخيرية بكافة قطاعات المرافق والخدمات تعاونا مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وقال المحافظ إن المشاركة المجتمعية هي الانتماء الحقيقي، لافتا إلى أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأهل الخير بالدقهلية عطاؤهم متميز.