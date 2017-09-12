فؤاد علام: قطر خلقت رأي عام عالمي يقول إنها محاصرة

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قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن دولة قطر غارقة في دعم كل التنظيمات المتطرفة وليس «داعش» فقط، وعلى رأس هذه الجماعات الإخوان.

أضاف علام، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، أن قطر مأوى للإخوان منذ الخمسينات، موضحًا أن تواجد أفراد الجماعة بالدوحة جعلهم ينجحون في «أخونة» وزارة التربية والتعليم القطرية بالكامل.

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تابع أن قطر هي الأم الحنون لكل التنظيمات الإرهابية، موضحًا أنها نجحت إعلاميًا في إظهار أنها مغلوبة على أمرها، وخلق رأي عام عالمي يقول إنها محاصرة من دول الخليج، ما جعل الكثير من الدول الغربية تتعاطف معها.