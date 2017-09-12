تعرف على الأندية المفضلة لدى ديكتاتوريي العالم

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كشف السيناتور الإيطالي أنطونيو ريزي، وهو صديق مقرب من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن كيم من أشد عشاق نادي مانشستر يونايتد.

وأوضح ريزي أن كيم جونج أون يعشق كرة القدم ولا يفوت أي مباراة في البطولات الكبرى، ويحب مانشستر يونايتد بشدة، ولكنه لا يرى نفسه في أي لاعب، سواء كان إيريك كانتونا أو زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن جانبها نشرت الصحيفة البريطانية الأندية المفضلة لدى الديكتاتوريين حول العالم كالآتي:

1- روبرت موجابي

يوجد موجابي في رئاسة زيمبابوي منذ عام، 1987 ويشتهر بلقب "جزار هراري" بسبب أعماله، ومع ذلك يعد من أبرز العاشقين لكرة القدم ويعشق نادي تشيلسي في المقام الأول ومن بعده برشلونة.

وسبق أن قال موجابي البالغ من العمر 93 عامًا، إنه يتابع باستمرار مباريات كرة القدم ويدعم بقوة ناديي برشلونة وتشيلسي، ويرغب باستمرار في تسجيلهما للأهداف، مشيرًا إلى أنه يكره أن يزعجه أي أحد أثناء متابعة المباريات.

وأضاف موجابي أن زوجته تدرك جيدًا هذا الأمر وتجلس بعيدًا عنه، فعندما يسجل أي لاعب في الملعب يسجل هو الآخر في المنزل من خلال ركل أي شيء يوجد أمامه.

2- أسامة بن لادن

قبل أن يتولى بن لادن قيادة تنظيم القاعدة الإرهابية في العالم، كان مشجعًا كبيرًا لنادي أرسنال.

وقضى بن لادن بعض الوقت في العاصمة لندن برفقة أسرته وكان يحرص على الذهاب لمتابعة مباريات أرسنال على ملعبه القديم هاييوري، وحرص على شراء قمصان اللاعبين لأولاده.

3- معمر القذافي

عقب وفاة زعيم ليبيا السابق معمر القذافي تم العثور -في مقتنياته الشخصية- على كوب يحمل شعار نادي ليفربول، ويقال إن أحد أبناء القذافي كان يرغب في شراء حصة من أسهم النادي.

4- جوسيف ستالين

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يعد زعيم الاتحاد السوفييتي من أبرز المشجعين لنادي سبارتاك موسكو، الأمر الذي يظهر جليا في خسارة الاتحاد السوفييتي من يوغسلافيا في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في هلسنكي عام 1952، حيث أجبر نادي سيسكا موسكو على الانسحاب من بطولة الدوري بأوامر من ستالين كون المنتخب السوفييتي ضم حينها أكبر عدد من اللاعبين من صفوفه.

5- الجنرال فرانكو

يعد فرانكو من أبرز الفاشيين في تاريخ إسبانيا، ولكنه كان مغرمًا بكرة القدم، وبخاصة ريال مدريد، وذلك قبل أن يبدأ حتى الفريق الملكي في التتويج ببطولاته الأوروبية المتتالية في خمسينيات القرن الماضي.

6- رادوفان كاراديتش

كان الزعيم البوسني من أصول صربية من أكثر الشخصيات المطلوب القبض عليها بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها وبخاصة إبادة المسلمين والكروات.

ولكنه عرف عنه حبه الشديد لنادي إنتر الإيطالي، وبخاصة بعد تعاقد النيراتزوري مع الثنائي الصربي سينيسيا ميهالوفتيش وديجان ستانكوفيتش.

7- نيكولاي تشاوتشيسكو

سيطر الدكتاتور الروماني على نادي ستيوا بوخارست بشكل كامل حتى اندلاع الثورة الرومانية في عام 1989.

وكان تشاوتشيسكو يتدخل بشكل واضح في سوق الانتقالات الخاصة بالنادي وضم جورج حاجي لصفوف الفريق دون موافقة ناديه الأصلي، وتمكن ستيوا من الفوز بلقب الدوري الروماني 6 سنوات متتالية قبل الفوز بدوري الأبطال في عام 1986.

8- أدولف هتلر

سبق وأن أعلن في مناسبة واحدة من قبل عن تشجيع الزعيم النازي أدولف هتلر لنادي شالكة، وانتشر ذلك الأمر بقوة بعدما تمكن شالكة من الفوز بلقب الدوري الألماني 6 مرات في عهده.