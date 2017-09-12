مصرع طفل في حادث تصادم بشبين القناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طفل مصرعه وأصيب شخص آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة في شبين القناطر، بسبب السرعة الزائدة. ونقل المتوفى إلى مستشفى شبين القناطر العام، فيما جرى التحفظ على السيارة والدراجة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا بالحاثد، وما أسفر عنه من حالة وفاة.

وتبين بعد انتقال أجهزة الأمن أن المتوفي "محمد ياسر صبري إبراهيم" 3 سنوات، كان يستقل دراجة نارية صحبة "عصام محمد محمد" 27 سنة - سائق، واصطدمت بهما سيارة نقل على طريق شبين القناطر، ولقي الطفل مصرعه نتيجة الحادث، فيما أصيب قائد الدراجة النارية بإصابات طفيفة.​