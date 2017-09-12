رئيس وزراء لبنان يستعرض مع نظيره الروسي مستجدات الأوضاع في المنطقة

بيروت - (أ ش أ):

استعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال محادثاته اليوم مع نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف المستجدات في لبنان والمنطقة ولا سيما الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للرئيس الحريرى فى بيروت، مساء الثلاثاء، أن ديميتري ميدفيديف أعرب عن أمله أن تصبح العلاقات الاقتصادية فى مستوى العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين ، لافتا إلى القطاع الاقتصادي شهد تراجعا فى الفترة الاخيرة على مستوى الاعمال الا أن حجم التبادل التجاري أصبح افضل الآن.

وأعلن ميدفيديف عن دعم بلاده لسياسة رئيس الوزراء اللبناني الداعمة لوحدة لبنان وسيادته ووحدة اراضيه ، لافتا إلى أن لبنان وروسيا يواجهان مشاكل كثيرة في العالم المعاصرولا سيما في ما يتعلق بمشكلة الإرهاب.

وقدم تهنئة بلاده للرئيس الحريرى على نجاح لبنان في القضاء على العصابات المتطرفة والإرهاب على الحدود اللبنانية معربا عن استعداد بلاده لمواصلة تعزيز التعاون في ما يخص محاربة الارهاب وفي مجالات أخرى.

وأضاف أن الرئيس الحريري سيجتمع غدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معربًا عن أمله أن تفتح هذه الزيارة صفحة جديدة أمام العلاقات الروسية -اللبنانية.