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التعليم تحقق في واقعة استبدال علم إسرائيل بفلسطين بأحد الكتب الخارجية

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مصراوي Masrawy

التعليم تحقق في واقعة استبدال علم إسرائيل بفلسطين بأحد الكتب الخارجية

08:03 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

التعليم تحقق في واقعة استبدال علم إسرائيل بفلسطين بأحد الكتب الخارجية

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مركز تطوير المناهج قارن الخرائط الواردة بكتب الدراسات الاجتماعية التابعة للوزارة وأحد الكتب الخارجية، وتأكد أن خرائط كتب الوزارة سليمة 100%.
جاء هذا على خلفية، اكتشاف وجود علم إسرائيل في مكان دولة فلسطين على خريطة العالم بكتاب "الامتحان" الخارجي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية بالصف الثاني الإعدادي.

وأضاف خيري في تصريح لمصراوي، أنه لا علاقة لمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم بما نشر في الكتاب الخارجي، فهو يتبع دار النشر الصادر عنها.

ولفت إلى أنه جار التحقيق بالوزارة لعمل تقرير عن الواقعة من قبل مستشار مادة الدراسات الاجتماعية، وتحقيق آخر للتأكد من صحة منح دار النشر الصادر عنها الكتاب المتداول، ترخيصًا من الوزارة من عدمه، وفي حال عدم حصول دار النشر على ترخيص من الوزارة سيتم إبلاغ شرطة المصنفات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت دار النشر "الدولية" الصادر عنها كتاب "الامتحان" قد ذكرت أن وجود علم إسرائيل بدلا من فسلطين بإحدى الخرائط الواردة بالكتاب، جاء عن طريق الخطأ، خاصة أن الخريطة غير مرتبطة بالمنهج، ولكن تم شرائها من الإنترنت ووضعها كفاصل بين وحدتين، ولم يلحظ المراجع الأمر، لأن الخريطة صغيرة ولابد من تكبيرها لرؤية العلم.

وأوضحت دار النشر أنها تداركت الأمر بعد الطبعة الأولى، وتم تعديل الخريطة بالطبعة الثانية، مشيرة إلى أن الخطأ غير مقصود.

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مصراوي Masrawy

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