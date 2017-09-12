العراق: العثور علي مركز تصنيع عبوات ناسفة جنوبي بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، العثور على معمل لتصنيع العبوات وتفخيخ العربات جنوبي بغداد بالعراق وبداخله 175 عبوة و17 حاوية لتفخيخ العربات.

وذكرت عمليات بغداد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش وتطهير المناطق المحررة من مخلفات عصابات تنظيم "داعش" الإرهابية، حيث تم تفتيش منطقة المحاسنة والعرسان جنوبي بغداد.

وأضاف البيان أنه عثر على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العربات في منطقة العابد يحتوي على 175 عبوة ناسفة عبارة عن صفيحة معدنية،وكذا 17 حاوية لتفخيخ العربات، ومساطر وفتيل للتفجير، وأدوات خلط و60 كجم من نترات الأمونيوم مع عجلتين همر مدمرة وعبوتين ناسفتين تم تفجيرهما.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.