الصين تستعد لإجلاء نصف مليون مواطن بسبب إعصار "تاليم"

بكين - (أ ش أ):

تعتزم السلطات الصينية إجلاء نحو نصف مليون مواطن بدءا من، اليوم الثلاثاء، تحسبا لاجتياح الإعصار "تاليم" لأجزاء البلاد الجنوبية الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة والذي من المتوقع أن يكون الأقوى الذي تشهده البلاد خلال العام الحالي، حيث يقال إنه سيكون بنفس شدة الإعصار إرما الذي يضرب منذ أيام منطقة الكاريبي والولايات المتحدة متسببا في إجلاء نحو 5 ملايين شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر، اليوم الثلاثاء، إنذارا باللون الأزرق ضد الإعصار "تاليم" ثم عاد وأصدر إنذارا أقوى باللون البرتقالي -يتراوح بين المستوى المتوسط والشديد القوة - حيث تشير التوقعات إلى احتمال أن تشتد قوته ليتحول إلى إعصار هائل قبل أن يهبط إلى اليابسة في الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد يوم الخميس أو الجمعة.

وقال خبراء الأرصاد في مقاطعة فوجيان إنه من المنتظر أن يضرب تاليم المنطقة مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 200 كم في الساعة.

ووفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية فإن تاليم ضرب يوم السبت الماضي سواحل الفلبين وينتظر أن يأخذ طريقه إلى شمال تايوان، قبل أن يحل على الساحل الجنوبي للصين.