أمن مطروح يحبط محاولة 8 أشخاص التسلل إلى ليبيا
أمن مطروح يحبط محاولة 8 أشخاص التسلل إلى ليبيا
07:31 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
أمن مطروح
مرسى مطروح - أ ش أ:
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، من ضبط 8 أشخاص من محافظة الدقهلية، قبل شروعهم في الهجرة إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، حيث تم القبض بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 12 شرقى مطروح.
وكان اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارا بضبط "حمادة-م" 34 سنة، و"علي-م" 39 سنة، "السيد-م" 54 سنة، "محمد-ا" 37 سنة، "محمد-م" 37 سنة، "رضا-ش" 34 سنة، "إبراهيم-ش" 38 سنة، "عنتر-ا" 27 سنة، وجميعهم يقيمون بالدقهلية، وتم القبض بنقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 12 كمين مطروح.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبمناقشتهم أقروا باتفاقهم مع "العربي-ع-ط" 45 سنة، مقيم بالدقهلية لتسهيل توصيلهم إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية نظير مبلغ مالي متفق عليه.
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