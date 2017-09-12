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بريطانيا تدرس إحالة صفقة قناة "سكاي" لـ"مكافحة الاحتكار"

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بريطانيا تدرس إحالة صفقة قناة "سكاي" لـ"مكافحة الاحتكار"

07:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مجموعة فوكس الإعلامية

لندن - (د ب أ): 

تعتزم البريطانية إحالة صفقة استحواذ مجموعة "فوكس القرن الحادي والعشرين" الإعلامية المملوكة لإمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ المقررة على تلفزيون "سكاي" البريطانية إلى سلطة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في البلاد.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية "كارين برادلي" أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنها "تدرس إحالة صفقة الاندماج إلى هيئة المنافسة والأسواق بسبب المخاوف بشأن التعددية الإعلامية والالتزام النزيه بالمعايير الإذاعية.

وقالت برادلي إنه أمام أطراف الصفقة 10 أيام للرد على قرارها قبل أن تطلب من هيئة المنافسة والأسواق رسميا إجراء تحقيق كامل ومفصل في الصفقة يستغرق 6 أشهر.

يذكر أن مسؤولي الحكومة يفحصون عرض "فوكس القرن الحادي والعشرين" ديسمبر الماضي، عندما وافقت "سكاي" على العرض الذي قدر قيمتها بحوالي 18 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار).

يذكر أن "فوكس القرن الحادي والعشرين" التي تمتلك حوالي 40% من أسهم سكاي حاليا وافقت على سداد 7ر11 مليار جنيه إسترليني لشراء الحصة المتبقية من أسهم الشبكة التلفزيونية البريطانية.

يذكر أن شبكة "سكاي" تمتلك 22 مليون مشترك في بريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وإيطاليا. ويرأس "جيمس ميردوخ" نجل "روبرت ميردوخ" هذه الشبكة.

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