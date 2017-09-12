أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ سوهاج: مبادرة «مشروعك» وفرت 11 ألفا و650 فرصة عمل

Google+ Print
محافظ سوهاج: مبادرة «مشروعك» وفرت 11 ألفا و650 فرصة عمل محافظ سوهاج: مبادرة «مشروعك» وفرت 11 ألفا و650 فرصة عمل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن أن إجمالي المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "مشروعك" للتنمية المجتمعية والبشرية حتى أغسطس الماضي بالمحافظة بلغت 6795 مشروعًا، بقيمة 324 مليونا و954 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ في بيان له اليوم الثلاثاء أن مبادرة مشروعك ساهمت في توفير 11 ألفا و650 فرصة عمل لأبناء سوهاج.

وأشار عبدالمنعم إلى الاستعداد لتكريم الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى على مستوى المحافظة في تحقيق أعلى معدلات استثمار لبرنامج "مشروعك" حتى شهر أغسطس الماضي.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن مركز طهطا تصدر الترتيب الأول على مستوى المحافظة في تحقيق أعلى معدلات الاستثمار في المشروع، إذ تم تنفيذ 887 مشروعًا بقيمة 52 مليون جنيه بعدد عمالة 1850 عاملًا، وجاء مركز المراغة في المرتبة الثاني بتنفيذ 419 مشروعًا، بقيمة استثمارية 37 مليونا و742 ألفا و280 جنيها، ثم مركز المنشأة في المرتبة الثالثة بتنفيذ 748 مشروعا بقيمة 35 مليونا و614 ألفا و92 جنيها.

وأشاد المحافظ ببنكي " والزراعي"، لتحقيقهما أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية على مستوى البنوك المشاركة بالمبادرة، مردفا بأنه سيتم تكريم كل من مدير عام فروع بنك مصر بسوهاج، وممثل البنك الزراعي بمقر "مشروعك" لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وممثل بنك مصر"مشروعك" لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل