محافظ سوهاج: مبادرة «مشروعك» وفرت 11 ألفا و650 فرصة عمل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن أن إجمالي المشروعات المنفذة ضمن مبادرة "مشروعك" للتنمية المجتمعية والبشرية حتى أغسطس الماضي بالمحافظة بلغت 6795 مشروعًا، بقيمة 324 مليونا و954 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ في بيان له اليوم الثلاثاء أن مبادرة مشروعك ساهمت في توفير 11 ألفا و650 فرصة عمل لأبناء سوهاج.

وأشار عبدالمنعم إلى الاستعداد لتكريم الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى على مستوى المحافظة في تحقيق أعلى معدلات استثمار لبرنامج "مشروعك" حتى شهر أغسطس الماضي.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن مركز طهطا تصدر الترتيب الأول على مستوى المحافظة في تحقيق أعلى معدلات الاستثمار في المشروع، إذ تم تنفيذ 887 مشروعًا بقيمة 52 مليون جنيه بعدد عمالة 1850 عاملًا، وجاء مركز المراغة في المرتبة الثاني بتنفيذ 419 مشروعًا، بقيمة استثمارية 37 مليونا و742 ألفا و280 جنيها، ثم مركز المنشأة في المرتبة الثالثة بتنفيذ 748 مشروعا بقيمة 35 مليونا و614 ألفا و92 جنيها.

وأشاد المحافظ ببنكي "مصر والزراعي"، لتحقيقهما أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية على مستوى البنوك المشاركة بالمبادرة، مردفا بأنه سيتم تكريم كل من مدير عام فروع بنك مصر بسوهاج، وممثل البنك الزراعي بمقر "مشروعك" لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وممثل بنك مصر"مشروعك" لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.