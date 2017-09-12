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محافظ الشرقية يصطحب طفلا لافتتاح مشروع ببلبيس

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محافظ الشرقية يصطحب طفلا لافتتاح مشروع ببلبيس محافظ الشرقية يصطحب طفلا لافتتاح مشروع ببلبيس

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كتب – إسلام عبدالخالق

اصطحب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، طفلا من قرية «سلمنت» التابعة لدائرة مركز بلبيس؛ لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح محطة رفع الصرف الصحي بالقرية، بتكلفة 13 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية إلى أن المشروع يُعد استكمالًا لمشروع الصرف الصحي الخاص بقرى وتوابع أنشاص الرمل، إذ يتكون من محطة رفع رئيسية بتكلفة 13 مليون جنيه، بطول 13 كيلو مترًا، يستفيد منها 18 ألف نسمة.

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وشارك في افتتاح المشروع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

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