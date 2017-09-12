"الأوقاف": رفع كمية لحوم الأضاحي الموزعة على الفقراء لـ 550 طنًا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، رفع كمية لحوم صكوك الأضاحي إلى 550 طنًا بتكلفة 48 مليون و250 ألف جنيه؛ نتيجة الإقبال على شراء الصكوك والتبرع للمشروع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين بجميع أنحاء الجمهورية، بعد أن تمت عملية الذبح في الأوقات الشرعية خلال أيام عيد الأضحى.

وبدأت وزارة الأوقاف التوزيع على محافظات القاهرة والشرقية وأسوان والجيزة.