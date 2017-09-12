"تواصل" تستحوذ على شبكة قنوات الحياة بالكامل

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مجموعة "تواصل" وشركة سيجما للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها شركة تواصل على شبكة قنوات الحياة الفضائية في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة.​

وأصدر الجانبان بياناً أكدا فيه إتمام المفاوضات بينهما، وينص اتفاق البيع على شراء مجموعة تواصل شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما للإعلام.

ومن المقرر أن تتسلم "تواصل" استوديوهات الحياة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.

وتعتزم تواصل إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.

ووقع عقد الاتفاقية الإطارية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل"، وأشرف على إعداد الاتفاقية الدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد بكري بالتنسيق مع شركة "سي آي كابيتال" باعتبارها المستشار المالي للصفقة.

وأكد الجانبان في البيان حرصهما الشديد على ضمان حقوق العاملين في شبكة القنوات، ومنح الأولوية الكاملة لتسوية كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة فور الانتهاء من إجراءات عقد البيع النهائي.