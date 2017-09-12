رئيس النقابة المهنية للفنيين: تقرير «هيومن رايتس» مشبوه

التحرير

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هاجم أحمد سرى رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي زعمت فيه وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر وتعذيب لمعتقلين خارج نطاق القانون ووصف التقرير بـ«المشبوه».

وأضاف سري فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء أن الهدف من هذا التقرير بات واضحًا وهو محاولة تشويه صورة مصر خارجيًا من خلال ترويج أكاذيب لمحاولة إيقاع ضرر وأذى على الدولة وزعزعة استقرارها، مشددا على ضرورة التحرك والتصدي لمثل هذه التقارير.

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وطالب رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين الجهات المعنية في الدولة بالرد على هذا التقرير بالأدلة والبراهين التى تؤكد كذب هذه الادعاءات والمزاعم المسمومة ونشر ذلك بالخارج.