الاثنين.. احتفال سنوي بمناسبة العودة إلى المدارس بحضور وزير التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

ينظم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة Discovery Education، الاحتفال السنوي بالعودة إلى المدارس، يوم الاثنين الموافق 18سبتمبر المقبل، بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين، في تمام التاسعة النصف صباحًا.

ويلقي الحفل الضوء على مدى نجاح الشراكة بين بنك المعرفة، وشركة Discovery Education ومدى تأثيرها منذ بدايتها في العام الدراسي 2016/ 2017، من خلال عرض تقديمي وتفاعلي ومناقشة جماعية، بالإضافة إلى الترحيب بمجموعة المدارس الجديدة ضمن برنامج التنمية المهنية.

يحضر الحفل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.