أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على زيادة أعداد المقبولين هذا العام بنسبة ٥٪ ​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على زيادة أعداد المقبولين هذا العام بنسبة ٥٪ ​

05:28 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على زيادة الأعداد المقبولة هذا العام بنسبة 5% لجميع الكليات، في إطار تحديد ضوابط تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحـث العلمي، وبحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة جاهزية الجامعات الخاصة والأهلية لاستقبال العام الجامعى الجديد 2017/2018، مشدداً على أهمية انتهاء استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، وكذلك الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بمختلف الكليات الجامعية على الطلاب، معرباً عن تطلعه لعام جامعى جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.

و أكد "عبد الغفار" - فى بيان له- أهمية التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمواكبة أحدث النظم العالمية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم المناهج الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية مقارنة بالنظم الدولية لتيسيير الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية، وتخفيض الحد الأدنى للتقدم بكلية الحاسبات إلى 67%، وإدارة الأعمال إلى 60%، على أن تشمل هذه التخفيضات جامعة سيناء.

ووافق المجلس أيضًا على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية اعتبارًا من العام الجامعي 2017/ 2018 للعام الدراسي الأول فقط وبعدد 150 طالبًا.

كما اعتمد المجلس، محضر لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والمتضمن الموافقة على تعديل مسمى كلية التمريض بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ليصبح كلية العلوم الصحية التطبيقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون المشترك

    أخبار

  • انتخاب نائبًا لرئيس الاجتماع الوزارى للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا

    أخبار

  • إعلان نتيجة التحويلات لطلاب الشهادات العربية وتنسيق المتفوقين غدًا

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يزور جامعة نازاباييف بكازاخستان

    أخبار

إعلان

83d389d17b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل