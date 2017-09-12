"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على زيادة أعداد المقبولين هذا العام بنسبة ٥٪ ​

كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على زيادة الأعداد المقبولة هذا العام بنسبة 5% لجميع الكليات، في إطار تحديد ضوابط تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحـث العلمي، وبحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة جاهزية الجامعات الخاصة والأهلية لاستقبال العام الجامعى الجديد 2017/2018، مشدداً على أهمية انتهاء استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، وكذلك الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بمختلف الكليات الجامعية على الطلاب، معرباً عن تطلعه لعام جامعى جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية المنشودة.

و أكد "عبد الغفار" - فى بيان له- أهمية التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمواكبة أحدث النظم العالمية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم المناهج الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية مقارنة بالنظم الدولية لتيسيير الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية، وتخفيض الحد الأدنى للتقدم بكلية الحاسبات إلى 67%، وإدارة الأعمال إلى 60%، على أن تشمل هذه التخفيضات جامعة سيناء.

ووافق المجلس أيضًا على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية اعتبارًا من العام الجامعي 2017/ 2018 للعام الدراسي الأول فقط وبعدد 150 طالبًا.

كما اعتمد المجلس، محضر لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والمتضمن الموافقة على تعديل مسمى كلية التمريض بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ليصبح كلية العلوم الصحية التطبيقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.