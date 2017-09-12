أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يوجه بمتابعة حالة أستاذ تفسير بعد تدهور حالته الصحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يوجه بمتابعة حالة أستاذ تفسير بعد تدهور حالته الصحية

05:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

شيخ الأزهر يوجه بمتابعة حالة أستاذ تفسير بعد تدهور حالته الصحية

كتب ــ محمود مصطفى:

وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسئولي المشيخة بمتابعة حالة الدكتور عبدالحميد محمود متولي خشبة، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإٍسلامية.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الإمام الأكبر كلف باتخاذ ما يَلزم لمتابعة حالة الدكتور عبد الحميد محمود متولي خشبة، حتى يحيا حياة كريمة تليق به كعالم أزهري، بعد تدهور حالته الصحية والمالية.

وأضاف شومان، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن شيخ الأزهر كلف بزيارة ومتابعة حالة الدكتور عبدالحميد خشبة، واتخاذ ما يَلزم، وأرسلت المشيخة علي الفور أحد شباب الباحثين بالأزهر للوقوف على جميع التفاصيل وبحث حالته بنفسه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شيخ الأزهر يدين بأقسى العبارات هجوم العريش الإرهابي

    أخبار

  • رئيس النيجر يلتقي شيخ الأزهر.. ويشيد بخطابه في مؤتمر السلام بألمانيا

    أخبار

  • ​شيخ الأزهر: ما يحدث لمسلمي "بورما" مآسي يئن لها ضمير الإنسانيَّة

    أخبار

  • الطيب يلتقي ميركل لبحث مجالات التعاون بين الأزهر الشريف وألمانيا

    أخبار

إعلان

d32646ee03.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا