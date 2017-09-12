شيخ الأزهر يوجه بمتابعة حالة أستاذ تفسير بعد تدهور حالته الصحية
شيخ الأزهر يوجه بمتابعة حالة أستاذ تفسير بعد تدهور حالته الصحية
05:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
كتب ــ محمود مصطفى:
وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسئولي المشيخة بمتابعة حالة الدكتور عبدالحميد محمود متولي خشبة، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإٍسلامية.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الإمام الأكبر كلف باتخاذ ما يَلزم لمتابعة حالة الدكتور عبد الحميد محمود متولي خشبة، حتى يحيا حياة كريمة تليق به كعالم أزهري، بعد تدهور حالته الصحية والمالية.
وأضاف شومان، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن شيخ الأزهر كلف بزيارة ومتابعة حالة الدكتور عبدالحميد خشبة، واتخاذ ما يَلزم، وأرسلت المشيخة علي الفور أحد شباب الباحثين بالأزهر للوقوف على جميع التفاصيل وبحث حالته بنفسه".
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