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بعد إعلان ترشحه لرئاسة الأهلي.. مراحل في حياة «بيبو»

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أعلن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي السابق، اليوم الثلاثاء، رسميا ترشحه لانتخابات القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ولد الخطيب في قرية (قرقيرة) التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل بعد ذلك مع أسرته إلى القاهرة، ليعيش كل سنوات عمره في عين شمس.

بدأ الخطيب حياته الكروية في نادى النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره بات اسمه يتردد كثيرًا في مجال الكرة، خاصة خلال مشاركته في دورى المدارس مع المدرسة الرياضية.

كان الخطييب يحرص دائمًا على مشاهدة الأهلي ونجومه والذهاب لكل المباريات التي يلعبها، ولذلك كان من الطبيعي عندما اشتد الصراع بين الأندية عليه، أن يذهب للقلعة الحمراء، إلا أنه ظهرت مشكلة، برفض نادى النصر الاستغناء عنه، وظل الخطيب يتدرب لمدة عام كامل حتى وافق مسئولو النصر على انتقاله للأهلي، وكان عمره حينها 16 عامًا.

لعب الخطيب فور وصوله للأهلي مع فريق 18 سنة، وكانت أولى مبارياته أمام ناديه السابق (النصر)، وبعد تلك المباراة شارك مع القلعة الحمراء في الفوز على شباب 7/1 وسجل وحده ثلاثة أهداف.

تم تصعيد الخطيب للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادي البلاستيك في 15 أكتوبر عام 1972، وفى نفس المباراة سجل أول أهدافهـ ومن بعد هدف البلاستيك توالت الأهداف في الدورى، حتى وصلت حتى يوم اعتزاله إلى 108 أهداف، سجلها في 199 مباراة عبر 17 سنة متصلة من اللعب والتألق، عاصر فيها العديد من المدربين، سواء كانوا وطنيين أم أجانب.

لعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 في الدورى و18 فى كأس و29 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى و20 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وصل إجمالى أهداف الخطيب إلى 154 هدفًا، من بينها 9 أهداف في كأس مصر و37 في بطولات إفريقيا، والباقى في الدورى، إلى جانب 27 هدفًا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية.

الإنجازات الشخصية

- أحرز 37 هدفًا في إفريقيا. 

- أول لاعب في تاريخ النادى الأهلى ينضم إلى نادى المئة. 

- أحسن لاعب في إفريقيا عام 83. 

ألقابه مع الوطني

شاهد أيضا

- توج بكأس الأمم الإفريقية عام 1986.

- قاد الفراعنة في دورتي الألعاب الأوليمبية عامي 1980 - 1984.

ألقابه مع الأهلي

- 10 دوري ممتاز.

- 5 كأس مصر.

- 2 دوري أبطال إفريقيا.

- 3 كأس الكؤوس الإفريقية.

العمل الفني

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر عام 1996 عقب إقالة الهولندي رود كرول، قرارا بتولى "الخطيب" منصب مدير جهاز المنتخب الوطني مع فاروق جعفر المدير الفني للفراعنة وقتها، ودخل الخطيب في خلافات مع فاروق جعفر بسبب نجومية الثنائي في هذا التوقيت، ورغبة كل منهما في أن يصبح الرجل الأول، ليتقدم نجم الأهلي باستقالته من منصبه لاتحاد الكرة، بعد 6 أشهر من العمل مع المنتخب.

العمل الإداري

شغل الخطيب منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل أن يصعد إلى منصب نائب رئيس القلعة الحمراء مع حسن حمدي.

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التحرير

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