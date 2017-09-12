(أ ف ب):

أعلن رئيس وكالة إدارة الأحوال الطارئة الأمريكية يبروك لونغ، الثلاثاء، أن الإعصار إيرما دمر ربع المنازل في جزر فلوريدا كيز وكان من الفئة الرابعة.

وقال لونغ خلال مؤتمر صحافي "بعض التقديرات الأولية - ولهذا السبب طلبنا من السكان اخلاء منازلهم- تشير إلى أن 25 بالمئة من المنازل في كيز دمرت فيما لحقت اضرار بـ60% منها" مضيفا أن "كل منزل تقريبا في كيز تضرر بشكل او بآخر".

وبدأ سكان كيز بالعودة إلى منازلهم إلا أن معظم الأراضي المنخفضة في الأرخبيل الواقع جنوب ميامي لا تزال مقفلة أمام حركة السير بانتظار انتهاء السلطات من تقييم الاوضاع.

واظهرت صور ومشاهد التقطت من الجو دمارا كبيرا حل بالمنطقة الغنية بأشجار النخيل والتي تستقطب عادة السياح وهواة الإبحار والغطس.

وتسبب الإعصار إيرما ، الأحد، بانهيار أرضي في كادجو كي في المنطقة المنخفضة من كيز حيث بلغت سرعة الرياح 130 ميلا في الساعة (209 كيلومترات في الساعة).