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أبو بكر الجندي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض أسعار السلع

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أبو بكر الجندي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض أسعار السلع أبو بكر الجندي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض أسعار السلع

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تراجع معدلات التضخم الشهرية لا يعني تراجع وانخفاض الأسعار الحالية للسلع بمختلف أنواعها، وإنما هو تراجع في زيادة السلع ذاتها، موضحا أن هذا المفهوم يختلط فهمه لدى البعض، مما يثير التساؤلات حول انخفاض معدل التضخم وعدم تراجع أسعار السلع.

جاءت تصريحات أبو بكر الجندي، خلال كلمته في موتمر "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، توضيحا لبيان الجهاز الذي أصدره أمس، وأشار إلى تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

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يشار إلى أنه مضى عام ونصف العام على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المصرية، فيما عرف بخطة الإصلاح الاقتصادى، بدأت بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مما تسبب فى ارتفاع كبير بالأسعار، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، فوصلت نسبة التضخم السنوى الأساسى لـ35.26% يوليو الماضى، ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ بدأ البنك المركزى المصرى بتسجيل بيانات التضخم فى 2005.

وهذا المعدل انخفض أمس ليسجل المعدل السنوى للتضخم العام 31.92% فى أغسطس الماضى.

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التحرير

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