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ملكة جمال البرتغال تدعم السياحة المصرية بزيارة معابد الأقصر

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ملكة جمال البرتغال تدعم السياحة المصرية بزيارة معابد الأقصر ملكة جمال البرتغال تدعم السياحة المصرية بزيارة معابد الأقصر

التحرير

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زارت ملكة جمال البرتغال وعدد من وصيفاتها المعالم الأثرية بالأقصر اليوم الثلاثاء.

وتجولت ملكة جمال البرتغال "فليبا بارسو" مع وصيفاتها في معبد الأقصر ومعابد الكرنك بالبر الشرقي، وحرصن على التقاط الصور التذكارية، ورافقهن الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر، لشرح التاريخ الفرعوني لهن.

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واستهل وفد ملكة جمال البرتغال زيارة عاصمة السياحة العالمية بالذهاب إلى البر الغربي لمشاهدة مقابر وادي الملوك والملكات التي تقع في أحضان جبل مدينة القرنة، واستغرقت الجولة عدة ساعات، قبل مغادرتهن إلى محافظة أسوان من خلال رحلة نيلة على متن فندق عائم.

وقال مدير عام الآثار بالأقصر في بيان له أن زيارة ملكة جمال البرتغال تأتي في إطار دعمها للسياحة المصرية والترويج لها.

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التحرير

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