حبس محام 4 أيام لقيادته سيارة برخصة مزورة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قرر محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقيادة سيارة برخصة تسيير مزورة، وتعديل في أرقام الشاسية والموتور للسيارة.

وباشر هشام الشربيني وكيل النائب العام، التحقيق مع المحامي المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستمع إلى أقوال المحامي المتهم وسؤاله عن من قام بتزوير الرخصة، وطمس الأرقام الخاصة بالسيارة.

كانت مباحث مرور الإسماعيلية تمكنت من ضبط محام يقود سيارة تحمل لوحات معدنية غير خاصة بها ورخصة مزورة وموتور وشاسيه مطموسان المعالم.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد حمدي عبدالنبي قائد المرور يفيد بورود معلومات إلى الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، تفيد بتجول المحامي بسيارة معلق عليها لوحات معدنية غير خاصة بأرقام الشاسية والموتور.

وبتقنين الإجراءات وتشكيل عدة أكمنة، تم ضبط السيارة ماركة "ميتسوبيشي لانسر" بجوار مجمع المحاكم يقودها المدعو "محمد. م. س" محام، وبالكشف على اللوحات تبين أنها تخص سيارة ماركة "دايو لانوس"، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنه يوجد لحام دائري حول رقم الشاسية وإزالة ميكانيكية لرقم الموتور تعذر رفعه وتحمل رخصة تسيير مزورة منسوب صدورها لإدارة مرور الإسماعيلية وكذا اللوحات وتعذر معرفة عما إذا كانت مبلغ بسرقتها من عدمه وجار تحويلها للإدارة العامة للمرور.