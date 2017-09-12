أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مغسلة سيارات بحوزته 3 كيلو ونصف "هيروين" بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مغسلة سيارات بحوزته 3 كيلو ونصف "هيروين" بالشرقية

04:45 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    6d21728b8a.jpg

  • عرض 2 صورة

    fb99655af9.jpg

إعادة الألبوم

بعد توقفها بسبب

الألبوم التالى

بعد توقفها بسبب "كونتر".. عودة حركة الشاحنات بميناء الدخيلة (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مكتب مكافحة مخدرات الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مغسلة؛ بحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز ههيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "عبدالعزيز.ع.ع" 32 عاما، صاحب مغسلة سيارات، مقيم بقرية "العواسجة" التابعة لدائرة مركز ههيا؛ بحوزته 3 كيلو ونصف من مسحوق "الهيروين" المخدر، قبل تريوجها علي عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 50 قرص تامول بحوزة سائق قطار يستعد لاستلام عمله بالشرقية

    أخبار

  • إحباط محاولة هروب سجينين من محبسهما في سوهاج

    أخبار

  • ضبط موظف مرور بالشرقية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 جنيهًا

    أخبار

  • حبس مدرس لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالشرقية

    أخبار

إعلان

64792f4cff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا