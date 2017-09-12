ضبط صاحب مغسلة سيارات بحوزته 3 كيلو ونصف "هيروين" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مكتب مكافحة مخدرات الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مغسلة؛ بحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز ههيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "عبدالعزيز.ع.ع" 32 عاما، صاحب مغسلة سيارات، مقيم بقرية "العواسجة" التابعة لدائرة مركز ههيا؛ بحوزته 3 كيلو ونصف من مسحوق "الهيروين" المخدر، قبل تريوجها علي عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.