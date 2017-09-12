أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 50 قرص تامول بحوزة سائق قطار يستعد لاستلام عمله بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 50 قرص تامول بحوزة سائق قطار يستعد لاستلام عمله بالشرقية

04:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط 50 قرص تامول بحوزة سائق قطار يستعد لاستلام عمله بالشرقية

قرص تامول

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق قطار؛ لحيازته 50 قرصا من مخدر التامول، أثناء استعداده لاستلام عمله بمحطة قطار فاقوس، وبعرضه على النيابة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد أسامة العطار، رئيس مباحث مركز فاقوس، بضبط "أحمد. أ" مقيم بدائرة مركز فاقوس، وبحوزته 50 قرصا من عقار التامول، أثناء استعداده لاستلام عمله بالمحطة، وتحرر له المحضر رقم 22875 جنايات مركز فاقوس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط صاحب مغسلة سيارات بحوزته 3 كيلو ونصف "هيروين" بالشرقية

    أخبار

  • ضبط موظف مرور بالشرقية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 جنيهًا

    أخبار

  • حبس مدرس لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالشرقية

    أخبار

  • ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

    أخبار

إعلان

f8c6a8ee99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا