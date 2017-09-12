ضبط 50 قرص تامول بحوزة سائق قطار يستعد لاستلام عمله بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق قطار؛ لحيازته 50 قرصا من مخدر التامول، أثناء استعداده لاستلام عمله بمحطة قطار فاقوس، وبعرضه على النيابة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد أسامة العطار، رئيس مباحث مركز فاقوس، بضبط "أحمد. أ" مقيم بدائرة مركز فاقوس، وبحوزته 50 قرصا من عقار التامول، أثناء استعداده لاستلام عمله بالمحطة، وتحرر له المحضر رقم 22875 جنايات مركز فاقوس.