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بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة من إعلان المصرية للاتصالات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أشهر الكوميكس الساخرة من إعلان المصرية للاتصالات

04:34 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

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كتبت- هاجر حاتم:

قامت شركة المصرية للاتصالات، خلال الأسبوع الماضي، حملتها الترويجية، للإعلان عن تشغيل الشبكة الرابعة للمحمول، التي ستطلقها بشكل رسمي يوم 15 سبتمبر الجاري.

اعتمدت الشركة شعارات تشويقية في إعلاناتها في الشوارع وأعلى الكباري، من بينها "احنا أكتر حد طمنك"، و"احنا أقصر طريق لحلمك"، و"البداية كانت عندنا".

وكعادة المصريين و"خفة دمهم"، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كوميكس ساخرة على هذه الإعلانات، نستعرضها لكم في هذا الالبوم.

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