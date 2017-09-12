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التعليم تبحث خطة "التربية النفسية" لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

التعليم تبحث خطة "التربية النفسية" لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد

04:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت الدكتورة فاطمة محمد مدير الإدارة العامة لتنمية مادة علم النفس والتربية النفسية، اجتماعًا مع موجهي عموم التربية النفسية بالمديريات التعليمية؛ لمناقشة بنود خطة عمل الإخصائي النفسي، والمقترحات الجديدة لاستراتيجية العمل طوال العام الدراسي الجديد.

وأكدت فاطمة محمد، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أهمية التركيز على أنماط السلوك الإيجابى، وتنميتها لدى المتعلمين فى المراحل المختلفة للتعليم قبل الجامعى، بهدف تنمية شخصية المُتعلمين، وبناء أبعادها المختلفة: النفسية، والجسمية، والعقلية، والاجتماعية، والخلقية، والمهنية؛ لتحقيق أفضل مستوى من التوافق والصحة النفسية للمتعلمين.

وأوضحت مدير الإدارة العامة لتنمية علم النفس، تنفيذ جلسات إرشادية تتضمن بعض القيم والمهارات اللازمة مثل: مهارة التخطيط،و حل المشكلات، وكذلك تنمية القيم كالانتماء والتعاون والابتكار وإدارة الوقت والصدق، كما تهدف خطة التربية النفسية أيضًا إلى الوقاية من بعض السلوكيات السلبية مثل: الوقاية من التدخين وإدمان المخدرات، والميل نحو التطرّف والعدوانية والإرهاب.

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