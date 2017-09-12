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تأجيل محاكمة 292 متهمًا في محاولة "اغتيال السيسي" لـ 19 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 292 متهمًا في محاولة "اغتيال " لـ 19 سبتمبر

04:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 292 متهمًا بتكوين خلية إرهابية تحت مسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل، للإعلان باقي المتهمين.

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 148 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، أن المتهمين استغلوا عملهم بأحد الفنادق في مكة المكرمة ورصد المتهم الأول "حسين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة عام 2015، لتحديد كيفية استهدافه بعمل عدائي حال معاودته أداء العمرة.

وتبين من التحقيقات قيام كل من محمود جابر وأحمد عبد العال، المتهمين الثاني والثالث، بشراء مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات من أحد المتاجر بسوق الكعكية بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق رقم 34 للفندق محل عملهما تمهيدا لتصنيع العبوات الناسفة.

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