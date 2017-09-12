22 أكتوبر.. الحكم في دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام بحيري

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج لجلسة 22 أكتوبر المقبل .

جاء ذلك في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والتي حملت رقم 48059 لسنة 69 قضائية.

قال شيخ الأزهر، في دعواه، إن "بحيرى" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.