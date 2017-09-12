عاطل متهم بقتل شقيقه في إمبابة: "ماكنش قصدي"

كتب - محمد شعبان:

أنهى عاطل حياة شقيقه، اليوم الثلاثاء، عقب مشاجرة بينهما على خلافات مالية بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، كشفت أنه أثناء تواجد شقيقين بمنزلهما، نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية، تعدى خلالها أحدهما على الثاني بقطعة سيراميك.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتمكن قوات الأمن من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا "ماكنش قصدي اقتله".