ليست كل أجزاء الفاكهة صالحة للأكل

(د ب أ)-

ليست كل البذور أو أجزاء النبات ملائمة لصنع عصائر السموذي، رغم وجود الكثير من الوصفات المتداولة عبر الإنترنت التي تدعو إلى طحن نوى الفاكهة أو سيقان الكرز.

ويقول المركز الألماني لحماية المستهلك في نورث راين وستفاليا إن بعض أجزاء النبات تحتوي على مكونات خطيرة.

نوى الفاكهة: يزعم الكثيرون أن نوى الفاكهة غني بالفيتامينات ويساعد في الوقاية من السرطان.

إلا أن نوى المشمش والكرز وحتى اللوز المر يحتوي على مواد تختلط خلال عملية الهضم وتخلق غاز السيانيد. وفي الجرعات العالية يسبب تسمما حادا من بينها التشنجات والقيء.

نوى الأفوكادو: يبدو مختلفا قليلا ولكن بعض الوصفات توصي بطحنه وتناوله مع الفاكهة.

غير أن الكثيرين يزعمون أن هناك أدلة قليلة تفيد بأن تناول نوى الأفوكادو يقوي الجهاز المناعي أو يمنع الالتهابات.

ومن المعروف أيضا أن نوى الأفوكادو يحتوي على البيرسين وهو مادة سامة ، ويقول المعهد الألماني لتقييم المخاطر أنه لم يتم تقييم على نحو ملائم ما إذا كان غير ضار للإنسان.

سيقان الكرز: يقال إن مادة التانين الموجودة في سيقان الكرز تساعد في تخفيف المخاط والسعال الشديد .

ويزعم البعض أيضا أنه يساعد في تخفيف الوزن ولكن للأسف إنه لا يساعد على ذلك إلا لكونه مدر للبول.

وبالنسبة للأشخاص المهتمين بشراء سيقان الكرز، يفضل شراؤها من الصيدليات. فإذا جمع المرء السيقان بنفسه، فهناك خطر أن لا يكون العفن أو الفطريات التي نمت على الجذع جفت بالكامل.