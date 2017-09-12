أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حاكم ولاية فكتوريا يقيم حفل استقبال للبابا تواضروس

Google+ Print
حاكم ولاية فكتوريا يقيم حفل استقبال للبابا تواضروس حاكم ولاية فكتوريا يقيم حفل استقبال للبابا تواضروس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أقام دانييل أندروز، حاكم ولاية فكتوريا الأسترالية، حفل استقبال للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بحضور القنصل المصري في ملبورن محمد فخري، الأنبا سوريال أسقف ملبورن، الوفد المرافق للبابا، وعدد من الشخصيات العامة.

ولاية فيكتوريا تقع في الركن الجنوبي الشرقي من أستراليا، وعاصمتها ملبورن، وهي أصغر ولايات أستراليا، وتتميز بأنها أكثر مدنية وترتفع بها الكثافة السكانية، وتعد ثانية ولايات أستراليا من حيث عدد السكان بعد نيو ساوث ويلز.

شاهد أيضا

تأتي زيارة البابا لإيبارشية ملبورن التي بدأت، الثلاثاء الماضي، في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا ومن قبلها اليابان، اللتان يزورهما للمرة الأولى منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي