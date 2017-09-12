حاكم ولاية فكتوريا يقيم حفل استقبال للبابا تواضروس

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أقام دانييل أندروز، حاكم ولاية فكتوريا الأسترالية، حفل استقبال للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بحضور القنصل المصري في ملبورن محمد فخري، الأنبا سوريال أسقف ملبورن، الوفد المرافق للبابا، وعدد من الشخصيات العامة.

ولاية فيكتوريا تقع في الركن الجنوبي الشرقي من أستراليا، وعاصمتها ملبورن، وهي أصغر ولايات أستراليا، وتتميز بأنها أكثر مدنية وترتفع بها الكثافة السكانية، وتعد ثانية ولايات أستراليا من حيث عدد السكان بعد نيو ساوث ويلز.

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تأتي زيارة البابا لإيبارشية ملبورن التي بدأت، الثلاثاء الماضي، في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا ومن قبلها اليابان، اللتان يزورهما للمرة الأولى منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.