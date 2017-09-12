بكري: طالبت رئيس البرلمان بالتحقيق في ادعاء بيع النواب تأشيرات الحج

التحرير

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طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بفتح تحقيق عاجل من خلال لجنة يشكلها المجلس، حول قيام بعض النواب ببيع تأشيرات الحج المخصصة لهم هذا العام إلى بعض شركات السياحة، بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وقال بكري، في تصريحات لـ«التحرير»، إنه اتصل به رئيس شركة سياحية يدعى عماد الدين حسين، وزعم أنه حصل وحده على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية، وطالب بفتح تحقيق في المجلس للإدلاء بأقواله، وتقديم الأدلة الكاملة التي تثبت تورط بعض النواب.

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وأضاف بكري أنه «حتى الآن لا يوجد اتهام محدد لزملائي في البرلمان، ولكن ليس معنى ترديد صاحب الشركة بعض الأسماء من النواب أن هذا صحيح»، موضحا أن هدفه إبراء ذمة البرلمان من هذه الادعاءات.

وتابع: «أرجو ألا يكون ذلك مدخلا لتشويه سمعة البرلمان، ونظرا لخطورة ما يتردد وما يمكن أن يلحق بالنواب، لأن الاتهامات الجزافية مرفوضة، فلذلك طالبت رئيس المجلس أن يفتح تحقيقا ويتم استدعاء رئيس الشركة لسماع أقواله»، مضيفا «وإذا ثبت أنه لا يوجد أدلة وكلامه مرسل وكذب، سيقاضي المجلس رئيس الشركة».