مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في تنفيذ 50 ألفا و541 حكمًا قضايا خلال 24 ساعة
مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في تنفيذ 50 ألفا و541 حكمًا قضايا خلال 24 ساعة
03:51 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
كتب- علاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، حملة موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 50 ألفا و541 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 268 حكم جنايات، و17 ألفا و601 حكم حبس جزئي، و3 الاف و270 حكم حبس مستأنف، و22 ألفا و831 حكم غرامات و6 الاف و571 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ، وجاري استمرار الحملات لأحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والثقة في نفوس المواطنين.
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