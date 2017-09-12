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مصرع طفل في انهيار شرفة عقار بحي المنتزه في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل في انهيار شرفة عقار بحي المنتزه في الإسكندرية

03:36 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مصرع طفل في انهيار شرفة عقار بحي المنتزه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، في انهيار شرفة عقار بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة، بحي المنتزه بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه بلاغًا يفيد سقوط شرفة عقار بشارع المعهد الديني، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

من جانبه، قال العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، إن سقوط شرفة العقار، أدى لمصرع طفل تصادف مروره أسفل العقار، ولم يتبين حتى الآن الحصول على أي معلومات عنه.

جرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وإبلاغ عمليات المحافظة وحي المنتزه.

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مصراوي Masrawy

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