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دراسة: زواجك من امرأة سمينة قد يصيبك بمرض السكر

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دراسة: زواجك من امرأة سمينة قد يصيبك بمرض السكر دراسة: زواجك من امرأة سمينة قد يصيبك بمرض السكر

التحرير

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وجدت دراسة حديثة أن زواج الرجل من امرأة سمينة تحب تناول الطعام قد يزيد من خطر إصابته بالأمراض.

وأشار العلماء إلى أن الرجال في منتصف العمر المتزوجون من نساء تعاني من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، مقارنة بأولئك المتزوجون من نساء أصحاء، وذلك حسبما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

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وكشفت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3500 من الأزواج، أن هناك علاقة مباشرة بين وزن المرأة وصحة زوجها، في حين أن العكس غير صحيح، حيث أن الرجال المصابون بالسمنة لا يأثرون على صحة زوجاتهم.

وعن السبب في ذلك، أوضحت الدراسة أن المرأة لها التأثير الأكبر على نمط حياة زوجها، حيث أنها المسؤلة عن الطهي، كما أن النساء الأقل ممارسة للرياضة يؤثرون سلبًا على أزواجهن.

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التحرير

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