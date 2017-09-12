ضبط هاربين من حكم بالمؤبد بقضية حرق مركز شرطة أبوقرقاص في المنيا

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، من ضبط هاربين اثنين من حكم قضائي بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص.

وكانت تحريات ومعلومات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، قد أكدت قيام مزارع "53سنة"، وشقيقه "عامل 46سنة"، مقيمين بناحية كوم أبوعمر بدائرة المركز، الهاربين من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3382/2014 جنايات مركز أبوقرقاص بتهمة " اقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص، بالاختباء بمنطقة السبعين فدان دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.