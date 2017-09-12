أخبار عاجلة

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط هاربين من حكم بالمؤبد بقضية حرق مركز شرطة أبوقرقاص في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط هاربين من حكم بالمؤبد بقضية حرق مركز شرطة أبوقرقاص في المنيا

03:34 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

ضبط هاربين من حكم بالمؤبد بقضية حرق مركز شرطة أبوقرقاص في المنيا

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، من ضبط هاربين اثنين من حكم قضائي بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص.

وكانت تحريات ومعلومات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، قد أكدت قيام مزارع "53سنة"، وشقيقه "عامل 46سنة"، مقيمين بناحية كوم أبوعمر بدائرة المركز، الهاربين من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المؤبد فى القضية رقم 3382/2014 جنايات مركز أبوقرقاص بتهمة " اقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص، بالاختباء بمنطقة السبعين فدان دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كشف لغز سرقة تبرعات كنيسة العذراء في الساحل

    أخبار

  • مصدر: "فتاة حلوان" لم تتقدم ببلاغ حول تعرضها للتحرش داخل ميكروباص

    أخبار

  • ضبط شاب وصديقته سرقا سيارة طالب بالإكراه في الشروق

    أخبار

  • الداخلية تكشف في بيان رسمي تفاصيل مقتل طبيب "الساحل"

    أخبار

إعلان

99fda047d1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا