الرقابة الإدارية ببني سويف تحيل 49 مسئولاً بالمدن الجامعية للتحقيق
الرقابة الإدارية ببني سويف تحيل 49 مسئولاً بالمدن الجامعية للتحقيق
03:18 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
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بني سويف ــ أحمد كامل:
شنت الرقابة الإدارية ببني سويف، حملة مكبرة على المدن الجامعية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، للوقوف على مدى استعداداتها للعام الدراسي الجديد، برئاسة عضو الرقابة وبحضور وفاء مسعود مدير عام المدن الجامعية، ومسئولي التفتيش المالي والاداري.
وأحال عضو الرقابة الإدارية رئيس الحملة 49 مسئولاً بالمدن للتحقيق العاجل، بسبب ما نُسب إليهم من تقصير في أداء العمل وغيابهم، ما أدى إلى سوء الحالة العامة للمدينة الجامعية للطلاب التي كشفت الحملة عدم استعدادها لاستقبال الطلاب قبل أيام من بدء الدراسة.
كما تابعت الحملة، المدينة الجامعية للطالبات الكائنة بمنطقتي عبد السلام عارف والرمد، وأثنت علي حسن الاستعداد لاستقبال العام الجديد من حيث التجهيزات الفنية والأمنية وإجراءات السلامة.
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