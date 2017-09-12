تخصيص "ماراثون زايد" لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهد حسين شكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء لعلاج الأورام، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، فعاليات مؤتمر تنظيمي للنسخة الرابعة من ماراثون "زايد الخيري"، لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، ومرضى السرطان بالصعيد، وتخصيص تبرعات الماراثون لصالح المستشفى.

ووجه قيادات المستشفى، خلال حضورهم المؤتمر الصحفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشكر لكافة القائمين على هذا العمل الخيري، وعلى رأسهم أبناء الشيخ زايد، على دورهم الكبير لدعم المشروعات الخيرية بمصر، والماراثون المميز بقيادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة.

وأكدت مقدمة المؤتمر، أن مستشفى شفاء الأورمان يعدّ صرحًا طبيًا خيريًا عظيمًا يقدم خدماته الطبية المجانية للمرضى في 6 محافظات في صعيد مصر، وأن الخير قادر على تحقيق المعجزة ومد يد العون للمريض مهما كان صوته ضعيفًا.

فيما وجه المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، الشكر للشيخ زايد الذي أقام دولة عظيمة تقدمت في سنوات بسيطة عبر الاتحاد الكبير بين الإمارات، وأصبحت من أعظم الدول على مستوى العالم.