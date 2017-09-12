المنتخب يكشف لـ«التحرير» سيناريوهات موقعة أوغندا.. ورد كوبر على غضب الجمهور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف محمود فايز مُحلل أداء المنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، يشعر بحالة الغضب الجماهيري ضد طريقة لعب الفراعنة، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير».

وقال مُحلل أداء المنتخب الوطني، إن كوبر تحدث غاضبًا حيال هذا الأمر، وأكد أنه يشعر بغضب الجمهور من طريقة لعب المنتخب وعدم رضاه عن أداء الفريق القومي، مؤكدًا أنه إذا كان الجمهور غير مقتنع بما يقدمه الفراعنة، فإن عليه استقدام مدرب آخر يقدم لهم كرة القدم التي يرغبون فيها، حيث إن الجهاز الفني الحالي لا يُقصر في شيء ويبذل أقصى جهده، والمنتخب يحقق نتائج جيدة في المباريات.

وأضاف محمود فايز، أن كوبر يُرحب بعقد أي جلسات مع مسئولي اتحاد الكرة للحديث عن استراتيجية الجهاز الفني أو طريقة لعبه وخطته، لكنه يرفض الحديث عن ضم أو استبعاد أي لاعب في الفريق الوطني.

وواصل مُحلل أداء المنتخب الوطني، بأن الجهاز الفني كان يرغب في تقديم كرة هجومية أمام أوغندا بالجولة الرابعة للتصفيات، لكن اللاعبين كانوا يشعرون بالخوف على هدف التقدم، وهو ما دفعهم للتراجع رغم تنبيه الجهاز الفني عليهم أكثر من مرة بالهجوم والضغط على أوغندا.

شاهد أيضا

وأتم بأن الجهاز الفني أجرى تغييرات على تشكيل اللعب أمام أوغندا 3 مرات، حيث كان السيناريو الأول الدفع بأحمد حسن كوكا أساسيًا، والثاني هو التشكيل الطبيعي للمنتخب بوجود كهربا رأس حربة مثل لقاء أوغندا الأول، والثالث هو الدفع بعبد الله السعيد ارتكاز ووجود رمضان وتريزيجيه على الأطراف ومحمد صلاح مهاجم متأخر وعمرو جمال رأس حربة أساسي، قبل أن يعقد كوبر جلسة مع الجهاز صباح يوم المباراة ويُخبره بالتشكيل الذي خاض به المنتخب اللقاء.

كان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.